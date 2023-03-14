Відомий коментатор назвав термін відновлення Шапаренка: коли повернеться лідер Динамо

Київське Динамо чекає на підсилення наприкінці сезону-2022/2023. Реабілітація Миколи Шапаренка триває.

Блогер та відомий коментатор Віктор Вацко назвав терміни відновлення півзахисника збірної України. Очікується, що Шапаренко повернеться до загальної групи Динамо не швидше середини або другої частини квітня.

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Вже зовсім скоро

А от на футбольному полі українські уболівальники зможуть побачити Миколу у травні. Але це у тому разі, якщо реабілітація футболіста буде йти за планом.

Динамівець продовжує відновлюватись у бельгійському Антверпені. За словами Вацка, Шапаренко серйозно працює та дуже вмотивований, аби якомога швидше повернутись на футбольне поле.

Нагадаємо, що Шапаренко отримав жахливу травму у матчі Ліги Європи проти Фенербахче. У динамівця був розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Пошкодження потребувало термінового хірургічного втручання.

На початку жовтня 2022 року Шапаренко лише робив свої перші кроки після операції.

До пошкодження Шапаренко встиг провести у поточному сезоні 9 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Контракт Миколи з Динамо розрахований до кінця червня 2025 року. Повідомлялось, що після відновлення Шапаренко може перебратись в інший клуб. Начебто київська команда не збирається маринувати талановитого півзахисника.

Відзначимо, що Динамо продовжує боротись за медалі УПЛ-2022/2023. Після 17 зіграних матчів кияни йдуть на 4-му місці, маючи у своєму активі 33 бали, а це на один пункт менше, аніж набрала Зоря, яка йде третьою.

До нового лідера УПЛ Шахтаря відставання у 6 балів. Дніпро-1 втратив перше місце та йде другим із 36 очками.