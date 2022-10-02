Шапаренко показав, як робить перші кроки після жахливої травми у Лізі Європи: відео відновлення

Один із лідерів Динамо у центрі поля Микола Шапаренко робить перші кроки після операції на коліні. Півзахисник показав момент зі свого відновлення.

Відновлення динамівця

23-річний півзахисник київського клубу робить свої перші кроки після операції. На Миколу Шапаренка чекає тривале відновлення. Футболіст пропустить орієнтовно шість місяців.

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Нагадаємо, що страшну травму Шапаренко отримав у грі Ліги Європи проти Фенербахче. У динамівця розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Через це сезон у цьому році для Миколи достроково закінчений.

Шапаренко показав, як знову вчиться ходити після операції.

Перші кроки,

– підписав відео футболіст.

Відновлення Миколи Шапаренка: дивіться відео

У сезоні-2022/2023 Шапаренко встиг провести 9 матчів, у яких зробив одну гольову передачу.