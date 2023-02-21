Динамо хоче попрощатись із ще двома гравцями збірної України: хто може покинути киян
Джерело:телеграм-канал Динамо Київ Inside
На київське Динамо чекає масштабне омолодження та кадрові зміни. "Біло-сині" позбуваються гравців ротацій та продають лідерів команди, на яких ще є покупці.
У зимове трансферне вікно кияни вже продали своїх двох лідерів. Віктор Циганков перебрався в іспанську Жирону, а Ілля Забарний спробує свої сили в Англійській Прем'єр-лізі. Натомість в оренду пішли Артем Бєсєдін та поляк Томаш Кендзьора.
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Доля двох лідерів Динамо під питанням
За інформацією видання, на цьому "біло-сині" не зупиняться. У київському клубі слід чекати на омолодження, а тренерський штаб буде кидати у бій своїх молодих вихованців, які ще не мають потрібного досвіду на дорослому рівні.
Начебто після реабілітацій від травм Динамо може позбутись ще двох лідерів команди Миколи Шапаренка та Георгія Бущана. Обидва футболісти збірної України наразі перебувають у лазареті киян.
Наразі на цих динамівців немає у клубу конкретних пропозицій, а лише чутки. Тому не виключено, що Динамо самотужки буде шукати нові команди для Шапаренка та Бущана, аби ще більше розвантажити зарплатну відомість.
Якщо Динамо втратить ще й цих виконавців, то команді буде вкрай складно показувати якусь конкурентоспроможну гру. Після першого кола сезону команда Мірчі Луческу йде на третьому місці в АПЛ, маючи однакову кількість очок із другим Шахтарем. Відставання до лідера Дніпра-1 складає 5 балів.
Із єврокубків динамівці вибули, тому підопічні румунського тренера робитимуть акцент лише на внутрішніх баталіях у чемпіонаті, а не розриватись на декілька фронтів.
Головне про кар'єру Бущана та Шапаренка у Динамо
- 24-річний півзахисник Микола Шапаренко перебрався у Динамо-2 влітку 2015 року. Після трьох років доєднався до головної команди киян.
- У поточному сезоні встиг провести лише 9 матчів, у яких відзначився асистом. Після чого отримав серйозну травму, переніс операцію на нозі та відновлюється від пошкодження. Загалом у біло-синій футболці відіграв протягом кар'єри 141 поєдинок, у яких наколотив 18 голів та віддав 15 результативних передач.
- Щодо Бущана, то Георгій виступає за Динамо з 2009 року, коли перебрався з одеського Чорноморця. Пограв за U-17, Динамо-2, а вже у 2017-му долучився до головної команди киян.
- Голкіпер провів у футболці "біло-синіх" 117 матчів, із яких 50 поєдинків провів на нуль. Також пропустив 106 м'ячів.
- У сезоні-2022/2023 Бущан відіграв за динамівців 13 зустрічей, у яких 17 разів витягав м'яч із власної сітки воріт, та у 5 матчах залишив свої ворота "сухими".