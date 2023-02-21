Динамо хоче попрощатись із ще двома гравцями збірної України: хто може покинути киян

На київське Динамо чекає масштабне омолодження та кадрові зміни. "Біло-сині" позбуваються гравців ротацій та продають лідерів команди, на яких ще є покупці.

У зимове трансферне вікно кияни вже продали своїх двох лідерів. Віктор Циганков перебрався в іспанську Жирону, а Ілля Забарний спробує свої сили в Англійській Прем'єр-лізі. Натомість в оренду пішли Артем Бєсєдін та поляк Томаш Кендзьора.

Читайте також На заміну Мане: кризовий Ліверпуль отримав несподівану пропозицію підписати Неймара

Доля двох лідерів Динамо під питанням

За інформацією видання, на цьому "біло-сині" не зупиняться. У київському клубі слід чекати на омолодження, а тренерський штаб буде кидати у бій своїх молодих вихованців, які ще не мають потрібного досвіду на дорослому рівні.

Начебто після реабілітацій від травм Динамо може позбутись ще двох лідерів команди Миколи Шапаренка та Георгія Бущана. Обидва футболісти збірної України наразі перебувають у лазареті киян.

Наразі на цих динамівців немає у клубу конкретних пропозицій, а лише чутки. Тому не виключено, що Динамо самотужки буде шукати нові команди для Шапаренка та Бущана, аби ще більше розвантажити зарплатну відомість.

За даними Transfermarkt , контракт Шапаренка з Динамо розрахований до кінця червня 2025 року, а Бущана до того ж числа, але 2026 року. Вартість трансферу голкіпера складає 10 мільйонів, а півзахисника – 9 мільйонів євро. Однак кияни захочуть виручити за своїх лідерів значно більше.

Якщо Динамо втратить ще й цих виконавців, то команді буде вкрай складно показувати якусь конкурентоспроможну гру. Після першого кола сезону команда Мірчі Луческу йде на третьому місці в АПЛ, маючи однакову кількість очок із другим Шахтарем. Відставання до лідера Дніпра-1 складає 5 балів.

Із єврокубків динамівці вибули, тому підопічні румунського тренера робитимуть акцент лише на внутрішніх баталіях у чемпіонаті, а не розриватись на декілька фронтів.

Головне про кар'єру Бущана та Шапаренка у Динамо