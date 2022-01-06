Шанси Берінчика в бою проти Ломаченка: тренер відповів цитатою Лобановського

Україна має відразу двох потужних боксерів, які виступають у легкій вазі – Василь Ломаченко та Денис Берінчик. Обидва мають амбіції битися за чемпіонський титул. Тренер Єгор Голуб оцінив шанси Берінчика в потенційному бою проти колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Ломаченка.

Голуб: Шанси є навіть тоді, коли здається, що їх немає

Хоча Єгор Голуб і тренує Дениса Берінчика, проте не ставить під сумнів високий клас Ломаченка. На думку фахівця, наразі Василь найкращий боксер легкої ваги.

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Денис провів уже 6 захистів поясу WBO International та заслужив право битися з чинним чемпіоном світу Джорджем Камбососом.

Зустрітися з австралійським боксером хоче й колишній чемпіон світу Василь Ломаченко. Наразі Василь і Денис перебувають серед лідерів рейтингу WBO.

Ломаченко посідає перше місце, а Берінчик – третій. Ймовірно, що WBO призначить Ломаченка офіційним претендентом на титул. Та не варто відкидати й те, що Василь і Денис визначать претендента в очному поєдинку.

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Єгор Голуб вважає, що Берінчик має шанси в поєдинку проти Ломаченка. Тренер процитував легендарного наставника Динамо Валерія Лобановського.

Шанси є завжди. Як сказав Валерій Васильович Лобановський, шанси є навіть тоді, коли здається, що їх немає,

– сказав Голуб.

Також Єгор переконаний, що в Берінчика значно більше шансів завдати поразки Камбососу, аніж земляку Ломаченку.

Раніше потенційний бій Берінчика та Ломаченка оцінив промоутер Олександр Красюк. Він вважає, що цей бій може відбутися у Великій Британії.

Натомість Єгор Голуб переконаний, що бій був би цікавий українській публіці. На його думку, Василь і Денис зібрали б стадіон.