Шанс для України: тренер боснійців готується випустити резервістів у матчі відбору на ЧС-2022

Збірна України зіграє на виїзді проти Боснії та Герцеговини в останньому матчі відбору на чемпіонат світу. Наставник боснійців Івайло Петев натякнув на стартовий склад своєї команди.

Боснійці зіграють без лідерів

Зважаючи на те, що Боснія та Герцеговина втратила шанс вийти на ЧС-2022, Івайло Петев планує перевірити найближчий резерв.

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Завтра на нас очікує останній матч. Є декілька важливих речей. Нам варто проявити характер і жагу до перемоги. Я не можу зараз назвати склад, однак, зважаючи на турнірне становище, можливо, зіграють ті футболісти, які не отримували практики протягом турніру,

– сказав наставник.

Відомо, що матч проти України пропустять два ключові футболісти Боснії та Герцеговини. Форварду Едіну Джеко дозволили покинути команду та повернутися у міланський Інтер.

Також проти України не зіграє захисник лондонського Арсеналу Сеад Колашинац. Після гри з Фінляндію (1:3) Колашинацу наклали гіпс.

За словами Петева, після поєдинку з Україною тренерський штаб розбиратиме помилки, які команда допустила під час відбіркового циклу.

"Саме після гри з Україною ми розберемо свої помилки й вирішимо, що робити далі. Головне — зіграти з бажанням та характером, якого нам не вистачило у двобої з Фінляндією", – резюмував фахівець.