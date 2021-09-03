Шанс для України: головна зірка збірної Франції покинув розташування команди
3 вересня 2021 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:L'Equipe
Зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустить матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти України. У форварда діагностували травму.
Нападник ПСЖ покинув розташування збірної Франції через травму литкового м'яза. Своє пошкодження він отримав у грі проти Боснії та Герцеговини.
До слова Французький футболіст через звірячий вчинок пропустить матч з Україною: відео
Таким чином, головний талант "Ле Бле" не допоможе команді в іграх з Україною і Фінляндією.Вже 4 вересня о 21:45 українській збірній належить провести матч зі збірною Франції на НСК "Олімпійський". Перший поєдинок цих команд закінчився результативною нічиєю 1:1.
У 4-му турі Франція несподівано розписала мирову з боснійцями (1:1). Єдиний гол за команду Дідьє Дешама забив Антуан Грізманн.
Ситуація у групі України
- Франція та Україна зіграли по 4 матчі у групі D. Французи лідирують, набравши 8 очок. Україна має 4 бали, адже всі матчі зіграла внічию.
- Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан набрали по 2 очки, проте зіграли менше матчів. У фінів 2 гри, а в боснійців та казахстанців – по 3.