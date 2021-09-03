Шанс для України: головна зірка збірної Франції покинув розташування команди

Зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе пропустить матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти України. У форварда діагностували травму.

Нападник ПСЖ покинув розташування збірної Франції через травму литкового м'яза. Своє пошкодження він отримав у грі проти Боснії та Герцеговини.

До слова Французький футболіст через звірячий вчинок пропустить матч з Україною: відео

Таким чином, головний талант "Ле Бле" не допоможе команді в іграх з Україною і Фінляндією.

Вже 4 вересня о 21:45 українській збірній належить провести матч зі збірною Франції на НСК "Олімпійський". Перший поєдинок цих команд закінчився результативною нічиєю 1:1.

У 4-му турі Франція несподівано розписала мирову з боснійцями (1:1). Єдиний гол за команду Дідьє Дешама забив Антуан Грізманн.

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