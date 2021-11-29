Шанс для Ломаченка: Камбосос до перемоги над Лопесом пообіцяв, що проведе бій з українцем
Джерело:24 канал
Американський боксер у легкій вазі Теофімо Лопес, який торік завдав поразки бійцю з України Василю Ломаченку, програв усі пояси австралійцю Джорджу Камбососу.
Відомо, що у контракті на бій Лопес – Камбосос не було прописано пункту про обов'язковий реванш, а тому австралієць вільний сам обирати собі наступного суперника.
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У світлі цих подій доречно нагадати, що ще у вересні 2021 року Камбосос заявив, що після Лопеса поб'ється з українцем Василем Ломаченком:
Знаєш що, Лома? Я дам тобі шанс. Коли я отримаю ці пояси, я хочу битися тільки з найкращими. Мені все одно на рекорд, мені по**р на все. Я поб'юся з тобою. Якщо тобі потрібні пояси, то я дам тобі бій. Але бій має відбутися Австралії чи Греції.
Якщо Камбосос дотримається обіцянки, то Ломаченко отримає другий шанс виконати свою головну мету у професійному боксі – стати абсолютним чемпіоном світу.
Лопес – Камбосос: як пройшов бій
- Вже в першому раунді Камбосос відправив Лопеса до нокдауну потужним правим хуком, проте американець швидко піднявся. У 10-му раунді в нокдауні вже побував сам австралієць, проте теж зумів підвестися.
- Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою Камбососа роздільним рішенням суддів. Двоє суддів віддали йому перемогу – 115-111, 115-112. Один суддя – Лопесу, 114-113.
- Таким чином Камбосос завдав першої поразки Лопесу у професійній кар'єрі та завоював пояси WBA, WBO, IBF, The Ring. Рекорд австралійця на професійному рингу – 20 перемог, жодної поразки чи нічиї.