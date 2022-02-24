Шальке офіційно прибрав напис Газпром з футболок гравців

24 лютого 2022 , 16:22
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Джерело:

телеграм Шальке

Німецький Шальке долучився до ігнорування російських компаній після вторгнення Росії на територію України. Клуб виступив з офіційним рішенням прибрати напис "Газпром" із футболок команд клубу.

Німецький клуб 24 лютого звернувся до своїх вболівальників з офіційною заявою. Повідомляється, що на грудях "кобальтових" з'явиться напис Шальке. 

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З урахуванням подій, розвитку та ескалації останніх днів – Шальке знімає з футболок напис "Газпром",
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що "Газпром" є спонсором Шальке з 2007 року. Німецький клуб отримує 9 мільйонів  євро на рік від російської компанії. Контракт розрахований до 2025 року.

Наразі гельзенкірхенці виступають у Другій Бундеслізі.

 Шальке проведе переговори з представництвом "Газпрому" у Німеччині.

Також зазначається, що німецький клуб покинув Матіас Варніг, який був представником "Газпрому" у клубі з липня 2019 року.

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Автор: Дарина Жданович