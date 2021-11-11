Шалений гол Степаненка зрівняв рахунок у матчі Україна – Болгарія: відео потужного удару

Збірній України вдалося зрівняти рахунок у матчі проти Болгарії зусиллям Тараса Степаненка. Йому вдався влучний удар з-за меж штрафного майданчика.

Рятівний гол Степаненка

Степаненка вийшов на заміну одразу після перерви, замінивши Сидорчука. На той час "синьо-жовті" програвали, пропустивши безглуздий гол від Кірілова.

Детальніше Україна сенсаційно першою пропустила гол у матчі з Болгарією: відео

На 79-й хвилині збірна України провела чергову атаку. Цього разу після навісу Зінченка захисника вдалося вибити м'яч. Його одразу підхопив Степаненко. Прийнявши м'яч на груди, він другим дотиком завдав дальнього удару з-за меж штрафного майданчика. Цього разу і удар виявився влучним, і воротар до м'яча не дотягнувся.

За матч збірна України завдала. Але голом став лише один удар Степаненка. Натомість суперники за весь матч

Відео голу Степаненка



Матч так і закінчився внічию 1:1. Це восьмий матч у 2021 році, який українці грають з таким рахунком.

Вже 16 листопада збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини на виїзді. В цьому матчі українцям слід перемагати, щоб мати шанс вийти в плей-офф відбору на ЧС-2022.