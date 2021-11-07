Шалені голи Калітвінцева та Завійського принесли перемогу Десні над Львовом: відео

Десна перервала серію невдач у чемпіонаті України. Чернігівська команда у неділю, 7 листопада, здолала на виїзді Львів у рамках 14 туру УПЛ.

Львів – Десна 0:2

Голи: Калітвінцев, 52, Завійський, 82

Вилучення: Романчук, 90+2 (Львів)

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Десна підходила до матчу зі Львовом із серією без перемог у шести матчах – 4 поразки та 2 нічиї. Натомість підопічні Олега Дулуба були в хорошому гуморі після перемог над Альянсом у Кубку України та Колосом у чемпіонаті.

Проте команди не змогли перенести свої настрої на футбольне поле. Розлючені невдачами чернігівці не завдали жодного удару по воротах суперника за цілий тайм!

Десна вирвала перемогу

Окрилений перемогами Львів старався трішки більше, проте також був далекий від цікавих моментів біля воріт Десни. У другому таймі сухий матч освіжив Владислав Калітвінцев.

Лідер Десни вдало спіймав на ногу м'яч та розрядив свою гармату з-за меж штрафного. Олександр Ільющенков не мав шансів відбити такий м'яч.

Відео голу Калітвінцева



Під завісу матчу Десна подвоїла перевагу, що дозволило чернігівцям спокійно довести гру до перемоги. Тарас Завійський потужно пробив здалеку й змусив Ільющенков вдруге в матчі капітулювати.

Відео голу Завійського



Уже в компенсований час господарі поля ще й залишилися у меншості. Олександр Романчук отримав пряме вилучення за грубу гру проти суперника. За таких обставин Львів навіть не міг розраховувати на гол престижу.

Десна – Львів відеоогляд

Після 14-и турів Десна набрала 21 очко та посідає 7-е місце у турнірній таблиці. Львів перебуває у зоні вильоту, маючи 10 очок.