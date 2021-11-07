Львов – Десна 0:2

Голы: Калитвинцев, 52, Завийский, 82

Удаление: Романчук, 90 + 2 (Львов)

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Десна подходила к матчу со Львовом с серией без побед в шести матчах – 4 поражения и 2 ничьи. Зато подопечные Олега Дулуба были в хорошем настроении после побед над Альянсом в Кубке Украины и Колосом в чемпионате.

Однако команды не смогли перенести свои настроения на футбольное поле. Разъяренные неудачами черниговцы не нанесли ни одного удара по воротам соперника за целый тайм!

Десна вырвала победу

Окрыленный победами Львов старался чуточку больше, однако также был далек от интересных моментов у ворот Десны. Во втором тайме сухой матч освежил Владислав Калитвинцев.

Лидер Десны удачно поймал на ногу мяч и разрядил свою пушку из-за пределов штрафной. Александр Ильющенков не имел шансов отбить такой мяч.

Видео гола Калитвинцева

Под занавес матча Десна удвоила преимущество, что позволило черниговцам спокойно довести игру до победы. Тарас Завийский мощно пробил издали и заставил Ильющенкова второй раз в матче капитулировать.

Видео гола Завийского