"Нарешті хтось кинув мені виклик": Шакур Стівенсон відреагував на заяву Берінчика

Українець Денис Берінчик, вигравши титул чемпіона світу за версією WBO, нарешті став цікавить опонентом для багатьох зірок боксу. Серед них Шакур Стівенсон, який постійно жаліється, що всі топові боксери бояться розділити з ним ринг.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон відреагував на слова Дениса Берінчика про те, що українець, який заволодів поясом WBO, готовий провести поєдинок з ким-завгодно, включаючи його.

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Шакур Стівенсон відповів Денису Берінчику

Берінчик після перемоги над Еманунелем Наваррете сказав, що йому байдуже, з ким боксувати. Мовляв, це може бути як Ломаченко, так і Стівенсон, Кейшон, Мураталла. Шакур не залишив ці слова без уваги.

Нарешті хтось кинув мені виклик,

– написав Шакур Стівенсон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Раніше Шакур Стівенсон не розглядав Берінчика як можливого опонента. Втім, тепер усе змінилося, адже на кону можуть стояти одразу два чемпіонських пояси.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня у Сан-Дієго українець Денис Берінчик переміг роздільним рішенням суддів 29-річного мексиканця Емануеля Наваррете та виграв вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.