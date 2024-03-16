Запитайте Лому: Шакур Стівенсон знову заговорив про бій із зірковим українцем

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко продовжує залишатися бажаним суперником для топ-боксерів. Одним із них є володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон знову заговорив про бажання провести бій із українцем Василем Ломаченком. Місяць тому 26-річний американець несподівано оголосив про завершення кар'єри, однак тепер, схоже, у нього знову прокинувся голод до боїв.

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Шакур Стівенсон хоче вийти в ринг із Ломаченком після того, як українець переможе колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа.

Стівенсон кинув виклик Ломаченку

Хто-небудь, запитайте Лому, чи битиметься він зі мною після Камбососа. Чи буду я битися з Камбососом, якщо він переможе? Він не переможе, але питання в іншому – чи битиметься він зі мною? Раніше він відмовився, лол,

– написав Шакур у своєму Твіттері.

Нагадаємо, 12 травня 2024 року Василь Ломаченко проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Зазначимо, що "Безстрашний", як називають Стівенсона, досі не знає гіркоти поразок на рингу. На його рахунку 21 перемога, в тому числі 10 дострокових.