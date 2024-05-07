Шакур Стівенсон повернеться до рингу 6 липня: відомий суперник

Зірковий американець Шакур Стівенсон проведе наступний бій на початку липня. Він захищатиме титул WBC від зазіхань німецького проспекта.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон дізнався наступного суперника та дату бою. У протилежному куті рингу буде німець Артем Арутюнян.

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Шакур Стівенсон проведе бій проти Артема Арутюняна

Поєдинок між Шакуром Стівенсоном та Артемом Арутюняном пройде 6 липня Ньюарку. Для Шакура це буде перший поєдинок з листопада минулого року.

Також у межах вечора боксу 6 липня О’Шакі Фостер захищатиме свій титул чемпіона світу WBC проти Робсона Консейсао, а Кейшон Девіс проведе бій проти Мігеля Мадуено.

"Безстрашний", як називають Стівенсона, досі не знає гіркоти поразок на рингу. На його рахунку 21 перемога, в тому числі 10 дострокових.

Артем Арутюнян виборов бронзову медаль на Олімпійських іграх 2016 року. Його професійний рекорд складає 12-1, а єдину поразку він зазнав у липні минулого року у поєдинку з Френком Мартіном.