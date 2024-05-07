Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон узнал следующего соперника и дату боя. В противоположном углу ринга будет немец Артем Арутюнян.
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Шакур Стивенсон проведет бой против Артема Арутюняна
Поединок между Шакуром Стивенсоном и Артемом Арутюняном пройдет 6 июля в Ньюарке. Для Шакура это будет первый поединок с ноября прошлого года.
Также в рамках вечера бокса 6 июля О'Шаки Фостер будет защищать свой титул чемпиона мира WBC против Робсона Консейсао, а Кейшон Дэвис проведет бой против Мигеля Мадуэно.
Артем Арутюнян завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года. Его профессиональный рекорд составляет 12-1, а единственное поражение он потерпел в июле прошлого года в поединке с Фрэнком Мартином.