Не забув про клуб, який виховав: Мудрик привітав Шахтар із 87-річчям – святкове фото
Джерело:інстаграм Михайла Мудрика
У середу, 24 травня, донецький Шахтар святкує свій 87-й день народження. "Гірники" отримують привітання з різноманітних куточків світу.
Вранці 24 травня прилетіло привітання із Лондона від лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика. Футболіст пошив на своїй сторінці в інстаграмі публікацію з акаунту Шахтаря, додавши два смайлики – червоне сердечко та схрещені молотки (символ клубу).
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Привітання від вихованця, який не феєрить у Челсі
24 травня донецькому клубу виповнюється цілих 87 років. За цей час "гірники" зуміли здобути чимало трофеїв, провести класних матчів та виховати талановитих футболістів.
Мудрик привітав Шахтар / Скриншот із інстаграму Михайла
Нагадаємо, що Михайло Мудрик є вихованцем донецького клубу, який став справжньою зіркою футболу. Цьому лівому вінгеру пророкують велике майбутнє. Але його гра в АПЛ наразі взагалі не вражає. У середині січня Михайла підписав контракт із Челсі, але не став рятівником у провальному сезоні "синіх".
Мудрик переважно з'являється із лави запасних, а в деяких матчах взагалі не виходить на поле. Із моменту переходу Мудрик провів за "аристократів" 16 поєдинків, у яких відзначився 2 асистами.
Відзначимо, що саме у свій день народження Шахтар проведе важливий поєдинок із точки зору турнірних перегон за "золото" УПЛ. Суперником "гірників" буде Зоря, яка йде третьою. Перевага донеччан перед матчем над суперником складає 5 балів.
Між цими клубами розташовується Дніпро-1, яке має у своєму активі 64 очки, а це лише на один пункт менше, аніж набрав Шахтар.