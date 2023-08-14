Вимагають дискваліфікації та санкцій: Шахтар звернувся в УЄФА через втечу свого футболіста

Тете перейшов до табору чемпіона Туреччини у статусі вільного агента. Футболіст скористався правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ, які можуть не повертатися в Україну під час війни, підписавши контракт за схемою 4+1.

До теми Чергова втрата Шахтаря: екслідер "гірників" став гравцем турецького гранда

Шахтар готовий судитися

Чемпіон України не погоджується із тим, що Тете мав право переходити в інший клуб. "Гірники" вимагають від Міжнародної федерації футболу дискваліфікації футболіста та просять покарати Галатасарай, який підписав Тете без згоди Шахтаря та виплати компенсації.

Контракт бразильця з українським клубом тривав до 31 грудня 2023 року. Тому Шахтар вимагає заборонити Галатасараю здійснювати трансфери нових гравців через порушення правил.

Ключовим аргументом донецького клубу є те, що бразилець повернувся в Україну вже після повномасштабного вторгнення росіян і активної фази війни, тому не міг скористатится правилом ФІФА для легіонерів.



Тете у червні 2023 року з коментатором Романом Тимощуком в Києві / фейсбук Романа Тимощука

. Шахтар у 2019 році придбав Тете у Греміо за 15 мільйонів євро. Після початку повномасштабного вторгнення футболіст не грав в Україні. На правах оренди він виступав за Ліон (19 матчів, 6 голів та 5 асистів) та Лестер (14 поєдинків, 1 гол).