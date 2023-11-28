Шахтар гарантував собі єврокубкову весну: мінімум Ліга Європи, є шанси на плей-оф Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар гарантував собі участь в єврокубках навесні 2024 року. Команда вже точно не опуститься нижче третього місця в групі Ліги чемпіонів.

Шахтар у вівторок, 28 листопада, обіграв Антверпен. Ця перемога стала третьою для "гірників" за п'ять матчів. Відтак команда набрала вже дев'ять очок. І стала недосяжною для Антверпена, який точно закінчить груповий етап Ліги чемпіонів на останньому місці.

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Це означає, що Шахтар точно не опуститься нижче третього місця. Таким чином команда точно навесні 2024 року зіграє в єврокубках. Адже третє місце дає право зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи. І там суперником буде одна з команд, яка посіла друге місце в групі Ліги Європи.

При цьому Шахтар претендує і на те, щоб посісти одне з двох перших місць в групі. А вже ці позиції дають право зіграти в плей-оф Ліги чемпіонів. Але для цього в останньому турі обов'язково треба перемагати Порту. Інші результати в боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтар не влаштовують.

"Гірники" навіть зберігають шанс на перше місце в групі. Для цього треба перемогти Порту, а щоб Барселона програла Антверпену на власному полі. Тоді обидві команди будуть мати однакову кількість очок, але Шахтар обійде іспанський клуб завдяки кращому результату в очних зустрічах.