Перемога Реала допомогла: Шахтар зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів

Шахтар розпочне свої виступи в Лізі чемпіонів з групового етапу. Таку можливість "гірники" отримали завдяки перемозі Реала.

1 червня відбувся фінал Ліги чемпіонів-2024, у якому Реал переміг Боруссію Дортмунд. Це допомогло Шахтарю розпочати турнір наступного сезону з групового етапу, а не кваліфікації, пише 24 канал.

Читайте також Бенефіс українців: Бєсєдін та Макаренко відзначились голами в чемпіонаті Казахстану

Тріумф Реала полегшив життя Шахтарю

Восени 2024 року "гірники" зіграють на етапі єдиної ліги турніру, де проведуть 8 матчів з 8-ма різними суперниками. Майбутні противники Шахтаря невдовзі визначаться на жеребкуванні.

Як Боруссія допомогла Шахтарю

На відмінну від "гірників", Динамо розпочне виступи у Лізі чемпіонів-2024/2025 з плей-оф.

У 2023 році Україна завершила на 14 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тобто на сезон-2024/2025 жодна з команд УПЛ не могла отримати пряму путівку в груповий раунд, однак через зміну формату Ліги чемпіонів з'явилася надія для лідера – Шахтаря.

"Гірникам" потрібно було, щоб переможець ЛЧ отримав пряму путівку в турнір через свою лігу. Реал забезпечив себе такою можливістю, а от з Боруссією Дортмунд було трохи важче. Однак Німеччина отримала додатковий слот і "джмелі" забезпечили собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Боруссія Дортмунд завершила чемпіонат Німеччини на 5 місці. Шахтарю ж потрібно було, щоб "джмелі" опинилися саме у топ-4 за підсумком чемпіонату Німеччини або ж програли фінал Ліги чемпіонів.

Боруссії Дортмунд було фінансового вигідніше програти фінал ЛЧ . Причиною цьому є трансфер Джуда Беллінгема, у контракті якого були прописані додаткові бонуси "джмелям" у разі перемоги Реалом Ліги чемпіонів.

Кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025 відбуватимуться з 9 липня по 28 серпня 2024 року, а основний турнір – з 17 вересня 2024 року по 31 травня 2025 року.