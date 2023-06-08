Не ображаються: Шахтар зацікавлений у послугах тренера, який присоромив "гірників" на євроарені
Джерело:ТаТоТаке
Донецький колектив підшуковує варіанти наставників, які б могли посісти місце на тренерському містку команди. "Гірники" виявились не злопам'ятними.
Головний тренер Феєнорда Арне Слот – один із претендентів на пост очільника Шахтаря. Фахівець добре знайомий зі "специфікою" "кротів".
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"Молодий" наставник
Донецький Шахтар вирішив надзвичайно неочікувано завершити сезон, оскільки ходять чутки, що власник "гірників" хоче завершити співпрацю з тренерським штабом Ігоря Йовічевіча, який приніс "кротам" "золото" чемпіонату України, гідний виступ в кампанії Ліги чемпіонів та непоганий результат у Лізі Європи. І це все з новоспеченою командою, яку хорватський наставник будував у екстреному режимі.
Проте щось керівництво Шахтаря все ж не влаштовує, тому донецький колектив шукає альтернативні варіанти на місце Ігоря Йовічевіча. Око босів "гірників" впало на тренера, який тотально знищив "кротів" на єврокубковій арені, а саме на очільника Феєнорда, який розгромив у матчі-відповіді з рахунком 7:1, Арне Слота. Шахтар серйозно розглядає його кандидатуру та вважає нідерландського наставника одним і головних претендентів на пост головного тренера "кротів". У поточному сезоні Слот став зі "червоно-білими" чемпіоном Нідерландів, після чого перепідписав контракт з роттердамським клубом.
Варто відзначити, що у Шахтаря був маститий конкурент у боротьбі за Слота, оскільки англійський Тоттенхем також був зацікавлений в послугах нідерландця та навіть зробив пропозицію тренеру. Проте угода зірвалася, оскільки Слот хотів керувати всіма процесами у клубі, що не підійшло "шпорам".
Тренерська кар'єра Арне Слота
- Футбольний шлях нідерландця, як наставника, тільки-но розпочався, оскільки у ролі головного тренера клуба Слот працює всього з 2019-го року.
- Завершивши кар'єру гравця, 2013-го року Арне залишився у клубній структурі Зволле, де протягом сезону тренував молодіжну команду. Згодом протягом 2014-2016 років був асистентом головного тренера в нідерландському Камбюрі, а 2017-го року був запрошений на позицію асистента Джона ван ден Брома у тренерському штабі АЗ.
- Влітку 2019-го після відходу ван ден Брома Слот був призначений головним тренером "сироварів". У першому ж сезоні самостійної тренерської роботи Арне привів команду до "срібла" чемпіонату Нідерландів сезону 2019/20, що стало для неї найкращим результатом з часів переможної кампанії 2008/2009.
- Наступного сезону Слота потрапив на тренерський місток Феєнорду, який Арне спершу вивів до фіналу першого розіграшу Ліги Конференцій. тоді в Тирані його підопічній програли Ромі (0:1). У нинішньому розіграші ЛЄ Слот з Феєнордом поступився тій ж Ромі в чвертьфіналі турніру. Проте все ж зміг здобути свій перший тренерський трофей, тріумфувавши в нідерландській першості.