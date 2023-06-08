Не ображаються: Шахтар зацікавлений у послугах тренера, який присоромив "гірників" на євроарені

Донецький колектив підшуковує варіанти наставників, які б могли посісти місце на тренерському містку команди. "Гірники" виявились не злопам'ятними.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот – один із претендентів на пост очільника Шахтаря. Фахівець добре знайомий зі "специфікою" "кротів".

Варте уваги Горить сарай, гори і хата: "лузер" УПЛ офіційно залишився без тренера

"Молодий" наставник

Донецький Шахтар вирішив надзвичайно неочікувано завершити сезон, оскільки ходять чутки, що власник "гірників" хоче завершити співпрацю з тренерським штабом Ігоря Йовічевіча, який приніс "кротам" "золото" чемпіонату України, гідний виступ в кампанії Ліги чемпіонів та непоганий результат у Лізі Європи. І це все з новоспеченою командою, яку хорватський наставник будував у екстреному режимі.

Проте щось керівництво Шахтаря все ж не влаштовує, тому донецький колектив шукає альтернативні варіанти на місце Ігоря Йовічевіча. Око босів "гірників" впало на тренера, який тотально знищив "кротів" на єврокубковій арені, а саме на очільника Феєнорда, який розгромив у матчі-відповіді з рахунком 7:1, Арне Слота. Шахтар серйозно розглядає його кандидатуру та вважає нідерландського наставника одним і головних претендентів на пост головного тренера "кротів". У поточному сезоні Слот став зі "червоно-білими" чемпіоном Нідерландів, після чого перепідписав контракт з роттердамським клубом.

Варто відзначити, що у Шахтаря був маститий конкурент у боротьбі за Слота, оскільки англійський Тоттенхем також був зацікавлений в послугах нідерландця та навіть зробив пропозицію тренеру. Проте угода зірвалася, оскільки Слот хотів керувати всіма процесами у клубі, що не підійшло "шпорам".

Тренерська кар'єра Арне Слота