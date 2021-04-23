Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло, – ЗМІ

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі може продовжити кар'єру в Шахтарі. Йому вже запропонували контракт на два роки.
Італійський фахівець є першим вибором спортивного директора донецького клубу Дарійо Срни на наступний сезон.
До слова Каштру покине Шахтар та продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті, – ЗМІ
Тренерська кар'єра Де Дзербі
Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто. Сассуоло фахівець тренує з 2018 року.
У поточному сезоні Сассуоло займає 8 місце в Серії А, зігравши 32 матчі за різницею забитих і пропущених м'ячів 54-50 і набравши 49 очок.
- Повідомляється, що контракт 41-річного тренера з Сассуоло закінчується у червні.
- З 2019 року Шахтар очолює португальський фахівець Луїш Каштру.