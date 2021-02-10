Шахтар втратив футболіста перед матчем Ліги Європи

Шахтар продовжує готуватися до другої частини сезону в заміському комплексі "Святошин". До календарної гри чемпіонату з Колосом залишається всього три доби.

Стало відомо, що в Ковалівці точно не зіграє півзахисник "гірників" Дентіньо. Бразилець отримав пошкодження литкового м'яза.

До слова: Шахтар оголосив заявку гравців на матчі Ліги Європи

За оцінкою медичного штабу клубу, відновлення гравця займе близько двох тижнів. Це означає, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів він теж, швидше за все, пропустить.

Нагадаємо. Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти ізраїльського Маккабі. Перший матч відбудеться у Тель-Авіві 18 лютого. 25 лютого команди поміряються силами в Києві.