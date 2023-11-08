Вражаючий рекорд Шахтаря: "гірники" в матчі з Барселоною перевершили ПСЖ та Баварію

Забитий м'яч нападника Данила Сікана приніс сенсаційну перемогу Шахтарю над іспанською Барселоною. Для того, щоб організувати свою гольову атаку "гірники" виконали рекордну кількість пасів.

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар обіграв титуловану Барселону (1:0). Переможний гол на 40-й хвилині забив Данило Сікан, який скористався навісом Георгія Гочолейшвілі.

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Фантастичний рекорд Шахтаря

Під час гольової атаки футболісти Шахтаря встановили рекорд у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Експерти нарахували 27 передач, які виконали "гірники". Такий контроль м'яча перед взяттям воріт не вдавався жодній з команд учасниць ЛЧ-2023/24.

Ба більше, це була найдовша серія пасів перед взяттям воріт Барселони в історії виступів в ЛЧ, починаючи з 2003-2004 років. До цього єдиними командами, яким вдавалося забити після двозначної серії пасів були Баварія та ПСЖ.

Варто відзначити, що в гольовій атаці Шахтаря не було пасивності гравців Барси. Вони намагалися грати у відборі, але це їм не вдалося.

Рекордна комбінація Шахтаря з 27-ми пасів / twitter.com/lapausa_pod

Нагадаємо, що після чотирьох зіграних матчів Шахтар займає третє місце в групі Н, маючи в активі 6 очок. Лідирує в групі Барселона, яка разом з Порту набрала по 9 очок. Свій наступний матч в Лізі чемпіонів команда Пушича зіграє 28 листопада проти бельгійського Антверпена.