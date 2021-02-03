Шахтар врятувався від поразки Маріуполю завдяки голу на 90-й хвилині

Донецький Шахтар та Маріуполь провели спаринг на турецьких зборах. Матч закінчився внічию 2:2, а "гірникам" вдалося зрівняти рахунок у зустрічі лише на 90-й хвилині.

Джерело: 24 канал

Тренерський штаб Шахтаря вирішив провести одразу два спаринги за один день. "Гірники" домовилися з Маріуполем. Азовська команда теж проведе два матч за один день.

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Попри те, що Маріуполь захопив ініціативу на початку зустрічі, саме Шахтар вийшов вперед вже на 4-й хвилині матчу. Коноплянка отримав закидання від Мудрика та поцілив у кут воріт.

Маріуполю вдалося зрівняти рахунок вже у другому таймі. Після прострілу Танковського забив Бондаренко. А згодом і вийшов вперед. Мампассі збив Кулакова у штрафному, за що призначили пенальті. Кащук його впевнено реалізував.

Врятуватися від поразки Шахтарю вдалося на 90-й хвилині. І знову завдяки зусиллям Коноплянки. Тільки цього разу він асистував. Відзначився ж Фернандо.

Вже о 16:00 Шахтар зіграє спаринг проти Слована. В той самий час Маріуполь поміряється силами з Ордабаси.