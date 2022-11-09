Шахтар не відпускає Дніпро-1: донеччани впевнено перемогли Верес – відео голів

Підопічні Ігора Йовічевіча не мали проблем із подоланням суперника із Рівного. Голами за "гірників" відзначились Мудрик та Криськів.

Верес – Шахтар 0:2

Голи: Мудрик, 30 (пен.), Криськів, 65.

У середу пройшли три поєдинки 12 туру чемпіонату України 2022-2023. Серед них були і матчі лідерів таблиці. Першим відіграв Дніпро-1, який без проблем подолав Колос.

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А у останній грі дня Шахтар та Верес зійшлись на "Арені Львов", пише 24 канал. Ігор Йовічевіч випустив з перших хвилин Пятов, Траоре та Криськіва, а у центр оборони до Бондаря і Матвієнка вийшов Кривцов.

"Гірники" не мали особливих проблем із "червоно-чорними", забивши по голу в кожному із таймів. Спочатку на 30 хвилині Судаков заробив пенальті, який без проблем реалізував Мудрик.

Подвоїти перевагу Шахтар зміг в середині другого тайму. Криськів, який у минулому турі оформив гол+пас, скористався передачею Степаненка та переграв Когута. Донеччани мали кілька можливостей збільшити свою перевагу, однак рахунок залишився незмінним.

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Таким чином, донеччани відриваються від Зорі та зберігають п'ятиочкове відставання від Дніпра-1 при матчі в запасі. Верес же поки йде п'ятим, але вже завтра рівненську команду може обігнати Динамо, якщо не програє Олександрії.

Відеоогляд матчу Верес – Шахтар: