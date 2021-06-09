20 мільйонів євро замало: Шахтар відмовив Арсеналу у трансфері Соломона

9 червня 2021 , 11:30
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Джерело:

Циганик LIVE

Вінгер Шахтаря Манор Соломон не переїде у Лондон. "Гірники" відмовили лондонському Арсеналу.

Шахтар відмовив Арсеналу

Лондонський клуб пропонував за трансфер Манора Соломона кругленьку суму – близько 20 мільйонів євро. Футбольний журналіст Ігор Циганик розповів про зірваний перехід в АПЛ.

До теми Соломон хоче покинути Шахтар і вже шукав житло у Лондоні

Команда АПЛ, яка посіла у сезоні-2020/2021 восьме місце, була серйозно націлена на купівлю футболіста з Ізраїлю. Але фінансові смаки "гірників" значно вищі за "канонірів". У донецькому клубі вважають, що можуть виручити більше грошей за продаж футболіста. Шахтар хотів заробити на трансфері не менше 24 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Манор вже навіть розпочав пошуки житла у Лондоні. Але оточення футболіста спростовувала цю інформацію. Начебто доля футболіста була у руках новоспеченого тренера "гірників" Роберто Де Дзербі. Наставник планує перебудувати команду та підійняти Шахтар на новий рівень.

  • Контракт Манора з українським грандом розрахований до кінця грудня 2023 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 15 мільйонів євро.
  • У сезон-2020/2021 Соломон відіграв за донеччан 35 матчів в усіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав одну результативну передачу. Манор виступає за Шахтар із січня 2019 року.
Автор: Софія Кулай