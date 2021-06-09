20 мільйонів євро замало: Шахтар відмовив Арсеналу у трансфері Соломона

Вінгер Шахтаря Манор Соломон не переїде у Лондон. "Гірники" відмовили лондонському Арсеналу.
Шахтар відмовив Арсеналу
Лондонський клуб пропонував за трансфер Манора Соломона кругленьку суму – близько 20 мільйонів євро. Футбольний журналіст Ігор Циганик розповів про зірваний перехід в АПЛ.
До теми Соломон хоче покинути Шахтар і вже шукав житло у Лондоні
Команда АПЛ, яка посіла у сезоні-2020/2021 восьме місце, була серйозно націлена на купівлю футболіста з Ізраїлю. Але фінансові смаки "гірників" значно вищі за "канонірів". У донецькому клубі вважають, що можуть виручити більше грошей за продаж футболіста. Шахтар хотів заробити на трансфері не менше 24 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Манор вже навіть розпочав пошуки житла у Лондоні. Але оточення футболіста спростовувала цю інформацію. Начебто доля футболіста була у руках новоспеченого тренера "гірників" Роберто Де Дзербі. Наставник планує перебудувати команду та підійняти Шахтар на новий рівень.
- Контракт Манора з українським грандом розрахований до кінця грудня 2023 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 15 мільйонів євро.
- У сезон-2020/2021 Соломон відіграв за донеччан 35 матчів в усіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав одну результативну передачу. Манор виступає за Шахтар із січня 2019 року.