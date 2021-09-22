Непримиримі суперники на футбольному полі Динамо та Шахтар вже другий сезон поспіль ділять НСК "Олімпійський" у Києві. На другий рік після переїзду Шахтаря на стадіоні у Києві з'явився фан-шоп "гірників".

Магазини Динамо і Шахтаря – сусіди

Шахтар відкрив клубний фан-шоп, який розташований на НСК "Олімпійський". Магазин донеччан буквально в декількох метрах від фан-шопу Динамо.

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У магазині Шахтаря продають атрибутику донецького клубу.

До цього фан-шоп донеччан був у Харкові. Проте у грудні 2020 року було оголошено про закриття магазину, адже Шахтар переїхав у Київ.



Шахтар відкрив фан-шоп на НСК "Олімпійський" біля магазину Динамо​ / Фото Tribuna.com

Щодо Динамо, то київський клуб у серпні відкрив новий фан-шоп навпроти стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Шахтар і Динамо 22 вересня зіграють перенесений матч за Суперкубок України. Зустріч грандів українського футболу відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:00.

Фанати Динамо проти Шахтаря у Києві