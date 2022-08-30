Мудриком зацікавилися два клуби АПЛ: Шахтар відхилив пропозицію у 30 мільйонів євро

Чутки щодо трансферу талановитого вінгера Шахтаря Михайла Мудрика набирають нових обертів. Футболістом зацікавилися два топові європейські клуби, де виступають українці.

Мудриком зацікавилися в Англії

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, вінгер Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив ще один клуб АПЛ – Евертон.

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Він повідомив, що минулого тижня "іриски" робили усну пропозицію в розмірі 30 мільйонів євро, однак Шахтар відхилив її. Також кілька днів тому Арсенал вивчав можливість трансферу, але лише з боку умов футболіста.

Раніше була інформація, що Шахтар хотів отримати за Мудрика 35 мільйонів євро, Ніцца давала 25 мільйонів.

Михайло цього сезону зробив 1 асист у 2 матчах УПЛ.

Позиція "гірників"

Раніше директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповідав, що Шахтар не готовий продати Мудрика. Він вважає, що Михайлові не варто поспішати з переходом у новий клуб.

Однак агент футболіста Олексій Альохін запевняв, що у гравця національної команди є велике бажання перейти в новий європейський клуб. За його словами, чемпіонат України цього сезону буде на нижчому рівні, ніж зазвичай.

Мудрик також висловився щодо чуток про свій трансфер.