Шахтар виграв перший матч у 2021 році, здолавши Сілекс

Донецький Шахтар здобув першу перемогу у 2021 році. У вівторок, 26 січня, "гірники" здолали клуб Сілекс (Північна Македонія).
Джерело: 24 канал
Голи: Алан Патрік, 55, Корнієнко, 65, Степаненко, 69, Додо, 90+1 – Тантуровскі, 42
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Після першого тайму донецький клуб поступався у рахунку. Сілекс зумів вийти вперед наприкінці тайму завдяки голу Деяна Тантуровскі.
Та по перерві Шахтар не тільки зрівняв рахунок, але й вийшов вперед. Паритет у матчі на 55 хвилині відновив Алан Патрік. Через десять хвилин у воротах Сілекса відзначився Віктор Корнієнко.
Ще через чотири хвилини гравці Сілекса втретє витягували м'яч з власної сітки воріт. Гол на свій рахунок записав Тарас Степаненко.
Уже в компенсований до другого тайму час Шахтар забив четвертий гол. Своє прізвище на табло засвітив бразилець Додо.
Шахтар – Сілекс відеооглядДо уваги. У попередніх двох матчах Шахтаря була зафіксована нічия. У першій грі "гірники" розійшлися миром з Легією (1:1), а в другому поєдинку з Лудогорцем (2:2).