Забрали 2 очки у Селтіка, – Йовічевіч прокоментував вольову нічию Шахтаря у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар продовжує йти без поразок у груповому раунді Ліги чемпіонів. Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував нічию з Селтіком.

Йовічевіч: Ми повинні відчувати гордість

Донецький клуб розписав мирову у польській Варшаві – 1:1. Хоча двічі забивали гравці Шахтаря – у свої та чужі ворота. Спершу Артем Бондаренко відзначився автоголом, а вже через 19 хвилин рахунок зрівняв Михайло Мудрик.

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Команда Ігоря Йовічевіча за два тури групи Ліги чемпіонів набрала 4 очки. Хорватський спеціаліст поділився враженнями від гри своїх підопічних. Тренер зауважив, що його команді було складно протистояти такому Селтіку.

Йовічевіч відзначив суперника та назвав цей Селтік найкращим за останні 20 років.

"Є одна річ, дуже важлива для нас, для нашої команди, яка є молодою, талановитою, дисциплінованою і з характером, – це, коли ти пропускаєш, то повертаєшся до гри, повертаєшся до матчу. І ми повинні відчувати гордість, це важливо для молодих хлопців, що ти знову взяв м'яч у ноги, контролював м'яч і повернувся до гри. І, забивши гол, можна було забивати ще: був сантиметровий офсайд, однак відчуття було, що ми як мінімум на одному рівні граємо, адже в нас м'яч, ми можемо думати. І їхній пресинг вже не був настільки успішним, тому що ми почувалися впевнено", – розповів наставник.

"Знали за кого ми граємо"

Головний керманич "гірників" відзначив підтримку фанатів на трибунах та навіть українців, які стежили за матчем через телевізор.

Знали, за кого ми граємо: розуміємо, що нас підтримували люди на трибунах, давали нам імпульс, плюс 40 мільйонів українців, які перебувають у своїй країні, які 100% дивилися наш матч і надавали нам енергію. Тож це очко, можна сказати, відмінний результат. Не лише тому, що взяли бал, а ще й забрали 2 очки у Селтіка. Це може бути важливо, тому що ніколи не знаєш, як буде далі. Повинні пишатися, що команда виявила характер, билася до кінця й неможливе вможливила,

– запевнив тренер донеччан.

Йовічевіч пригадав попередній матч проти Лейпцига, у якому Шахтар зробив нереальне реальним, перемігши німців з рахунком 1:4.

Головний тренер донецького клубу подякував уболівальникам, які прийшли та підтримали команду у Варшаві. Йовічевіч сподівається, що команда зможе більше познайомитись із цим чудовим польським містом.

Про принципову для Йовічевіча гру з Реалом

Відповів хорватський фахівець і про наступний поєдинок проти не чужого для його Реала. Ігор Йовічевіч впевнений у своїх футболістах. І навіть у такому матчі може перемогти не фаворит, яким вважають мадридського клубу.

І того дня вони повинні довести, що вони кращі. Вони справді фаворити – це найкращий клуб у світі. Для мене було великою честю грати за цей клуб упродовж п'яти років – від 1991 до 1996 року. І це клуб, який шліфував мене як особистість. Я дуже вдячний багатьом людям, які там працюють зараз, які грали зі мною в той час. Буде дуже великий виклик, гарні спогади – зіграти з мадридським Реалом на "Сантьяго Бернабеу", де я виступав як футболіст,

– сказав Йовічевіч.

Ситуація у групі "F"

Шахтар після 2-х турів поступається лідеру групи Реалу двома очками. Мадридці набрали максимальні 6 балів, а "гірники" – 4 пункти.

Селтік із одним очком в активі йде на третій позиції.

Групи з нулем в активі замикає Лейпциг, якому аж ніяк не приписувати статус аутсайдера групи.

Наступний матч Шахтар зіграє 5 жовтня, адже попереду перерва через матчі збірних. У цей день "гірники" вийдуть на поле мадридського Реала. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.