Шахтар зіграє у товариському матчі проти Роми: коли відбудеться гра

Рома оголосила про контрольний матч проти Шахтаря. З 25 липня всі охочу зможуть придбати квитки на поєдинок.

Рома анонсувала товариський матч із Шахтарем

Зустріч відбудеться 7 серпня в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок зустрічі о 21.45. Вільний продаж квитків стартує 25 липня. Поки придбати перепустки можуть лише власники абонементів.

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Раніше повідомлялося про те, що Рома відмовилася від спарингу з Барселоною 6 серпня, бо не хотіла багато подорожувати перед стартом сезону.

Також повідомляли, що Рома повинна зіграти з Шахтарем, щоб не виплачувати штраф за невиконання угоди про перехід Паулу Фонсеки.

За інформацією джерела, "вовки" давали зобов'язання Шахтарю провести спаринг ще в момент підписання контракту з Паулу Фонсекою, за якого заплатили донеччанам компенсацію у 1,5 мільйона євро та гарантували товариський матч перших команд.

Шахтар попри кілька спроб організувати обіцяний спаринг, так і не досяг свого. У зв'язку з цим керівництво "гірників" поставило питання руба – або матч буде зіграно влітку нинішнього року, або Рома буде зобов'язана заплатити Шахтарю штраф у 300 тисяч євро, передбачений контрактом.

Метою цього матчу також буде підтримка України, яка постраждала від вторгнення росії.