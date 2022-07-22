Рома анонсировала товарищеский матч с Шахтером

Встреча состоится 7 августа в Риме на "Стадио Олимпико". Начало встречи в 21:45. Свободная продажа билетов стартует 25 июля. Пока приобрести пропуск могут только владельцы абонементов.

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Ранее сообщалось о том, что Рома отказалась от спарринга с Барселоной 6 августа, потому что не хотела много путешествовать перед стартом сезона.

Также сообщалось, что Рома должна сыграть с Шахтером, чтобы не выплачивать штраф за невыполнение соглашения о переходе Паулу Фонсеки.

По информации источника, "волки" давали обязательство Шахтеру провести спарринг еще в момент подписания контракта с Паулу Фонсекой, за которого заплатили дончанам компенсацию в 1,5 миллиона евро и гарантировали товарищеский матч первых команд.

Шахтер, несмотря на несколько попыток организовать обещанный спарринг, так и не достиг своего. В связи с этим руководство "горняков" поставило вопрос ребром – либо матч будет сыгран летом нынешнего года, либо

Рома будет обязана заплатить Шахтеру штраф в 300 тысяч евро, предусмотренный контрактом.

Кстати говоря. Целью этого матча также будет поддержка Украины, пострадавшая от вторжения россии.