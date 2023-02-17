Лівий фланг запалив і без Мудрика: хто став найкращим гравцем Шахтаря у матчі з Ренном в ЛЄ

Шахтар став на крок ближчим до 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" здолали французький Ренн у першому матчі 1/16 фіналу єврокубкового турніру.

Шахтар через втрату Михайла Мудрика та відсутність офіційних матчів підійшов до цього поєдинку у статусі андердога. На перемогу Ренна ставили значно більше, але "гірники" вирішили зіпсувати усі ставки букмекерів.

Детальніше про гру Обійшлися без Мудрика: Шахтар сенсаційно переміг Ренн в 1/16 ЛЄ – відеоогляд

Лівий фланг видав фантастичний поєдинок

Вже на 11-й хвилині Криськів, який посів позицію Мудрика, розмочив нулі на табло. І без Михайла Шахтарю вдалось повести у рахунку.

У першому таймі підопічних Йовічевіча вдалось подвоїти перевагу на табло. Донецький клуб заробив пенальті, яке реалізував Бондаренко. Хоча досвідчений голкіпер Ренн Манданда був близьким до відбиття 11-метрового.

По перерві Ренн завдяки Екамбі відквитав один гол, але на більше французів не вистачило.

Шахтар переміг у першому домашньому матчі у Польщі – 2:1.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру футболістів обох клубів. У складі Шахтаря не виділили одного гравців. Оцінку 7.2 отримали одразу два "гірники" – Криській та Михайліченко, які грають на лівому фланзі.

Найкращим гравцем поєдинку став правий вінгер Ренна Доку – 8.2 бала.



Шахтар – Ренн: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

Матч-відповідь Ренн – Шахтар відбудеться 23 лютого о 22:00 за київським часом.