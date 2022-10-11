Польща разом з Україною: яскравий перформанс фанатів на матчі Шахтаря і Реала – відео

Фанати донеччан влаштували красивий флешмоб під час матчу Ліги чемпіонів. Через війну в Україні "гірники" не можуть приймати суперника вдома.

Шахтар проводить матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Реалу. Команда Ігора Йовічевіча приймає суперника у Варшаві, оскільки через воєнний стан в Україні міжнародні матчі на території нашої країни заборонені, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перед матчем з мадридцями фанати на трибунах влаштували яскравий перформанс. Вболівальники сформували український та польський прапори. Цим фанати показали єдність народів України та Польщі під час війни проти Росії.

Відео крутого флешмоба:

Нагадаємо, що тиждень тому Реал переграв Шахтар на "Сантьяго Бернабеу". Голами у ворота українців відзначились Вінісіус та Родріго, тоді як за донеччан забив Зубков.

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Після трьох турів в ЛЧ Реал впевнено лідирує в групі, маючи у своєму активі 9 балів. У Шахтаря – 4 очки, що дозволяє йому бути другим. Третім іде Лейпциг (3 бали), а останнім – Селтік (1 очко).