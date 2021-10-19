Шахтар другий сезон поспіль зустрічається з мадридським Реалом у Лізі чемпіонів. Перше протистояння між командами у сезоні-2021/2022 відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський". Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Стартовий свисток поєдинку Шахтар – Реал пролунає о 22:00. Головним арбітром поєдинку буде серб Срджан Йованович.

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Торік "гірники" двічі обіграли "Королівський клуб". У Мадриді донеччани відстояли перемогу з рахунком 3:2. Натомість у Києві "вершкові" капітулювали 2:0.

У новому розіграші Ліги чемпіонів Шахтар та Реал несподівано були биті дебютантом турніру – молдовським Шерифом. Якщо донеччани поступилися на виїзді (2:0), то Реал осоромився у Мадриді (1:2).

Та в першому турі підопічні Карло Анчелотті перемогли Інтер (0:1), з яким Шахтар зіграв унічию (0:0). Тому турнірне становище Реала перед грою у Києві дещо краще, аніж у Шахтаря.

Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів