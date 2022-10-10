"Ми підтримуємо Луніна": тренер Реала підбадьорив українця перед битвою із Шахтарем

Наставник мадридців Карло Анчелотті висловив слова підтримки на адресу українського воротаря. Саме Андрій наразі є основним кіпером команди через пошкодження у Тібо Куртуа.

У вівторок, 11 жовтня, Шахтар проведе четвертий матч у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча прийме у Варшаві мадридський Реал.

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Скоріш за все, у складі "бланкос" на поле вийде кіпер Андрій Лунін. Через травму Тібо Куртуа українець став основним воротарем Реала.

Слова підтримки на адресу Андрія висловив наставник мадридців Карло Анчелотті. Італійський спеціаліст радий, що у воротаря з'явилась ігрова практика.

Я говорив з Луніним перед матчем. Він ще молодий, йому не вистачає ігрової практики. Зараз він має можливість її отримати. Те, що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна. Все, що ми можемо, ми зробимо. Завтра ми маємо перемагати, щоб вийти з групи,

– зазначив Анчелотті.

Андрій Лунін вже відіграв три матчі у складі Реала в цьому сезоні, пропустивши два голи. У останній грі проти Хетафе українець записав на свій рахунок перший у складі "бланкос" кліншит.

Турнірне положення

Нагадаємо, що тиждень тому команди грали одна з одною у Мадриді. Перемога дісталась Реалу (2:1), на голи Вінісіуса та Родріго точним ударом відповів Зубков.

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Після трьох турів в ЛЧ Реал впевненно лідирує в групі, маючи в своєму активі 9 балів. У Шахтаря – 4 очки, що дозволяє йому бути другим. Третім іде Лейпциг (3 бали), а останнім – Селтік (1 очко).