Перша поразка Де Дзербі: Шахтар програв польській команді у контрольному матчі – відео

Шахтар в спарингу на зборах в Австрії програв польському клубу Ракув Ченстохова, який минулий сезон завершив на другому місці в своїй лізі.

Шахтар – Ракув 1:2

Голи: Соломон, 81 – Кун, 14, Лопес, 72 (пен.)

Дивіться також Збірна України на Євро-2020 в цифрах: голи, гравці, призові та відстані

Шахтар дуже розгублено дивився на самому початку поєдинку. Суперник активно вступав у пресинг, що змушувало губитися оборону і півзахист "гірників". Віцечемпіон України перейшов в атаку лише з хвилини 20-ї, зумівши створити кілька хороших моментів. Шкода, що Траоре, Тете і Педріньо їх не реалізували.

Де Дзербі був незадоволений своєю командою, постійно щось підказуючи протягом 45 хвилин. Більше за інших йому не сподобався Мудрик – він був замінений відразу після перерви. Таким чином на поле залишилося всього два українці, що в черговий раз піднімає питання ліміту на легіонерів, і те, як його не порушувати.

Попри наявність декількох моментів після перерви, а також вихід ряду свіжих футболістів, Шахтар пропустив вдруге. Сіпріано привіз пенальті, який без проблем реалізував Лопес – 0:2. Гра заспокоїлася, проте її зумів оживити Манор Соломон, який забив після швидкої контратаки.

На жаль для українського клубу, більше голів ми не побачили. Слідом за дебютною перемогою, Роберто де Дзербі зазнає перше фіаско. Правда варто пам'ятати, що в контрольних матчах результат відходить на другий план.

Шахтар – Ракув відеоогляд