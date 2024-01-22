Яскравий дебют: новачок Шахтаря відзначився результативною дією вже у першому матчі – відео

У понеділок, 22 січня, донецький Шахтар зіграв перший поєдинок у 2024 році. На зборах "гірники" провели товариський матч із вірменським Пюніком.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:0. Голами за чинного чемпіона УПЛ відзначилися Олександр Зубков та 17-річний Віктор Цуканов.

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Перспективний початок від новачка

Чимало українських уболівальників чекали на цей матч, щоб подивитися на виступ півзахисника донеччан бразильця Кевін, який став одним із найдорожчих вхідних трансферів у історії клубу. Він з'явився з перших хвилин на полі у складі "гірників" та вже на 14-й хвилині записав своє ім'я у протокол.

Бразилець поборовся на лівому фланзі та зробив простріл у штрафний майданчик Пюніка, де його передачу замкнув Олександр Зубков.

Дивіться відео з дебютною результативною дією Кевіна

Протягом першого тайму було помітно, що бразильцю не вистачає зіграності з командою, але його настирливість і неординарне мислення впали в око. Після перерви Маріно Пушич повністю змінив склад, тож Кевіна вболівальники на полі більше не побачили.

Крапку ж у матчі поставив юний Віктор Цуканов, який скористався помилкою гравців Пюніка та з-під суперника переправив м'яч у сітку воріт.

. Наступним суперником донецького Шахтаря буде познанський Лех. Матч заплановано на 25 січня.