Готовий на все, щоб покинути Шахтар: деталі перемовин Тайсона з бразильським клубом

Лідер Шахтаря Тайсон таки може повернутись у бразильський Інтернасьонал. Футболіст може піти на значне зменшення зарплати.

Представники Шахтаря та Інтернасьонала вже провели перемовини щодо трансферу 33-річного Тайсона. Агенти футболіста повідомили, що бразилець хоче підписати 3-річний контракт з клубом, у якому колись робив перші кроки у футболі.

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Тайсон готовий піти на жертви

Клуб з Бразилії не готовий платити півзахиснику велику зарплату. Однак Тайсон настільки сильно хоче повернутись у рідну команду, що піде на жертви. Футболіст готовий скоротити свою зарплату до 40% від рівня тієї, яку отримає зараз у Шахтарі. Сума складатиме 3 мільйони євро за сезон.

Але навіть такі кошти є непосильними для Інтернасьонала. У ході перемовин сторони дійшли згоди, що вінгер "гірників" може погодитись і на більше зменшення.

Контракт Тайсона з донецьким клубом спливає у 30 червня 2021 року. Цікаво, що у кар'єрі лідера Шахтаря вже є 91 матч за Інтернасьонал, у яких відзначився 9 м'ячами та такою ж кількістю гольових передач.

Кар'єра Тайсона у Шахтарі: коротко

Бразилець поповнив склад "гірників" взимку 2013 року, перейшовши з харківського Металіста. Майже відразу став стабільним гравцем основи, а згодом отримав капітанську пов'язку.

Як повідомляє спеціалізоване видання Transfermarkt, у футболці клубу з Донецька провів 290 матчів, у яких забив 55 голів та віддав 78 результативних передач.