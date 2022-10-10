Шахтар звернувся до клубів-учасників Ліги чемпіонів із проханням допомогти Україні
Джерело:фейсбук Шахтаря
Шахтар – єдиний представник України у Лізі чемпіонів після вильоту з цьогорічного розіграшу Динамо. Донецький клуб звернувся до усіх клубів єврокубкового турніру з прохання допомогти нашій країні.
Директор з футболу у Шахтарі Даріо Срна підписав 31 лист до клубів, які виступають у Лізі чемпіонів-2022/2023. Хорватський спеціаліст закликає європейські клуби допомогти Україні, яка щодня страждає від обстрілів ворога.
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Срна: Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки
Підтримати нашу країну команди Європи можуть через платформу Saving Lives Humanitarian Center, амбасадором якої є сам Срна.
Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, що багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною,
– сказав спортивний директор "гірників".
Шахтар звернувся до клубів Ліги чемпіонів / Фото донецького клубу
Фонд займається допомогою українцям, які постраждали від війни з Росією.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення багато іноземних клубів прилаштували у своїх розташуваннях молодих українських футболістів. Реал підтримував українців фінансово, виділивши понад один мільйон євро.
Шахтар теж активно збирав гроші через благодійні матчі, відкрив центр для переселенців на "Арені Львів" та продовжує підтримувати українців, які страждають від безжального ворога.До слова. Вже 11 жовтня Шахтар у Варшаві зіграє у "домашньому" матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів якраз проти Реала. Початок зустрічі о 22:00. Попереднє протистояння закінчилось на користь мадридців 2:1.