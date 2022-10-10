Шахтар звернувся до клубів-учасників Ліги чемпіонів із проханням допомогти Україні

Шахтар – єдиний представник України у Лізі чемпіонів після вильоту з цьогорічного розіграшу Динамо. Донецький клуб звернувся до усіх клубів єврокубкового турніру з прохання допомогти нашій країні.

Директор з футболу у Шахтарі Даріо Срна підписав 31 лист до клубів, які виступають у Лізі чемпіонів-2022/2023. Хорватський спеціаліст закликає європейські клуби допомогти Україні, яка щодня страждає від обстрілів ворога.

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Срна: Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки

Підтримати нашу країну команди Європи можуть через платформу Saving Lives Humanitarian Center, амбасадором якої є сам Срна.