Шахтар пропонує купити абонементи за "тисячу Зеленського"

Українці, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19, можуть отримати 1000 гривень в рамках "єПідтримки" від держави. У футбольному клубі Шахтар пропонують на ці гроші купити абонементи на їх домашні матчі.

6 матчів Шахтаря в комфорті

В другій половині сезону Шахтар зіграє як мінімум шість домашніх матчів в чемпіонаті. На ці матчі можна купити абонемент, використавши державну виплату. Пропозиція поширюється на місця в SkyUp Club і діє до 28 лютого. За номінальної вартості абонемента в 1600 гривень його можна придбати за 1000 гривень, яку українці отримали в рамках "єПідтримки".

Що варто знати про "тисячу Зеленського"

15 листопада Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин, який отримав 2 щеплення,



Наразі гроші можна одержати тільки через додаток "Дія" й витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. За них також можна купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення. 15 листопада Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин, який отримав 2 щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень Наразі гроші можна одержати тільки через додаток "Дія" й витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. За них також можна купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

SkyUp Club розташовується в самому центрі східної трибуни стадіону (сектор 31), звідки відкривається велика панорама середньої лінії поля. Цей сектор оснащений зручними м'якими чохлами на сидіннях.

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Окрім того, наявність абонемента SkyUp Club передбачає, що його власникам допоможуть знайти своє місце справжні стюардеси, а персональний менеджер будь-коли відповість на всі запитання.

Детальніше про те, як отримати "тисячу Зеленського" за вакцинацію – дивіться у відео