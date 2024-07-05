Шахтар вперше зіграє у синьо-жовтих кольорах: "гірники" презентували форму на новий сезон

У п'ятницю, 5 липня, донецький Шахтар показав ігрову форму на кампанію-2024/2025. Було представлено три комплекти й один з них суттєво відрізняється від усіх інших, які були в "гірників" протягом історії.

П'ятий сезон поспіль офіційним спортивним партнером донеччан виступає Puma. Цей спортивний бренд виготовляє ексклюзивний дизайн для Шахтаря з 2020 року.

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Класика та патріотична новинка

Домашня та виїзна форми виконані у традиційних кольорах клубу. А ось третій комплект вперше в історії "гірників" зроблений у національних кольорах.

Для презентації донеччани зняли щемливий відеоролик. У ньому вони зробили акцент на своїх фанатах, які завжди залишаються вірними команді та розділяють із клубом як перемоги, так і важкі моменти,

Любов до свого клубу починається з дитинства, коли ти вперше йдеш на матч з батьками та отримуєш емоції, які зберігаються й поза футбольними трибунами все життя,

– йдеться в повідомленні Шахтаря.

Дивіться відео з презентацією форми Шахтаря

Зазначається, що придбати оновлену форму Шахтаря можна з 5 липня в магазині "гірників" shop.shakhtar.com, у мережі фірмових магазинів Puma та на офіційному сайті ua.puma.com, а також у магазинах офіційних партнерів Puma – Мегаспорт та Інтерспорт.

Нагадаємо, що перший офіційний матч в оновленій формі чинний чемпіон УПЛ має провести вже на початку серпня. У першому турі чемпіонату України "гірники" зіграють з Ворсклою.