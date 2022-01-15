Шахтар представив зіркового новачка Давіда Нереса: перші фото та відео
15 січня 2022 , 17:14
Джерело:пресслужба Шахтаря
Донецький Шахтар нарешті представив Давіда Нереса. Бразильський футболіст перейшов в український клуб з нідерландського Аякса.
Зіркове підсилення Шахтаря
Про перехід Нереса у Шахтар стало відомо ще 14-го січня. Саме тоді амстердамський клуб повідомив, що продав бразильця у Шахтар.
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Тепер же трансфер Нереса підтвердили й "гірники". Повідомляється, що бразилець підписав із клубом контракт до 31 грудня 2026 року.
Дивіться відео представлення Нереса
Портал Transfermarkt оцінив вартість переходу у 12 мільйонів євро.
Що відомо про Нереса
- Футболіст – вихованець бразильського Сан-Паулу. У січні 2017 року Нерес перейшов до Аякса.
- Протягом 5 років Нерес відіграв за амстердамців 180 матчів, забив 47 м'ячів і зробив 43 асисти.
- Дворазовий чемпіон і володар Кубка Нідерландів (2019, 2021). Провів 7 поєдинків і забив 1 гол за національну збірну Бразилії.