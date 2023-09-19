Негативний початок Ліги чемпіонів: Шахтар пропустив від Порту на старті – відео голу

"Дракони" змогли засмутити чемпіона Україні вже на восьмій хвилині. Захист "гірників" не встиг накрити вінгера Галено, який добив після сейву Різника.

Шахтар проводить свій перший матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена на старті турніру грає номінально вдома проти прямого конкурента Порту, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Порту: онлайн-трансляція першого матчу "гірників" в Лізі чемпіонів 2023/2024

Гра почалась з активного пресингу з обох сторін, команди швидко обмінялись жовтими картками. Втім Порту вдалось забити швидкий гол.

На восьмій хвилині Еустакіо відібрав у Келсі в центрі поля і через Таремі доставив м'яч Франко. Удар Андре парирував Різник, але снаряд відлетів прямо у ноги Галено. Тому треба було лише вразити порожній кут воріт.

Відео голу Галено: