Головна сенсація туру: Полісся у вогняному матчі несподівано обіграло Шахтар

Поєдинок у Києві між Шахтарем та Поліссям закривав недільну програму 2-го туру УПЛ. Чинний чемпіон України

Шахтар – Полісся 0:1

Гол: Чоботенко, 35

У першому турі Шахтар розгромив полтавську Ворсклу з рахунком 5:0. Натомість Полісся через участь в єврокубках пропускало стартовий матч, пише 24 Канал.

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Перемога на нервах

Обидві команди напередодні поєдинку зазнали кадрових втрат. Через травми у "гірників" не зміг зіграти хавбек Дмитро Криськів, а у "вовків" центральний захисник Едуард Сарапій.

Гості першими відкрили рахунок. На 35-й хвилині матчу під час розіграшу кутового Сергій Чоботенко головою відправив м'яч до сітки воріт "гірників". Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник не зумів відбити м'яч після відскоку від газону.

Шахтар не збирався втрачати дорогоцінні очки на старті чемпіонату. Маріно Пушич провів серію замін, щоб посилити тиск на ворота житомирян. На останніх хвилинах вперед пішов навіть воротар "гірників" Різник.

На останніх хвилинах супершанс зрівняти рахунок втратив Егіналду. Однак бразилець не влучив у порожні ворота. У підсумку арбітр, який замість п'яти хвилин додав 12, зафіксував мінімальну перемогу Полісся.

Турнірне положення команд