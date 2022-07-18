Шахтар подав позов до CAS проти ФІФА: клуб вимагає відшкодувати збитки у 50 мільйонів євро

Донецький Шахтар готується до судового процесу проти ФІФА. "Гірники" вимагають відшкодувати 50 мільйонів євро.

Донецький клуб вимагає чималу компенсацію

Шахтар готується до судового процесу проти ФІФА у справі щодо відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

Читайте також Клявся у любові Карпатам, Дніпру-1, а тепер переходить у Шахтар, – Хацкевич про вибір Йовічевіча

За інформацією ЗМІ, донецька команда вже передала необхідні документи генеральному директору Спортивного арбітражного суду (CAS) Метьє Рібу.

The Athletic посилається на зміст офіційного листа клубу, в якому гендиректор Сергій Палкін наголошує на зриві продажу чотирьох іноземних гравців на загальну суму в 50 мільйонів євро внаслідок дій ФІФА. Саме такий розмір компенсації гірники вимагатимуть в міжнародної організації – 42,6 мільйона фунтів (50,5 мільйона євро).

Український клуб запевняє, що нещодавні правки ФІФА не принесли жодної користі. Йдеться про оновлення, згідно з яким клуби не можуть реєструвати футболістів, яких було підписано завдяки призупиненню контрактів з українськими командами, раніше, ніж 1 серпня.

Також Шахтар звернувся з проханням скасувати постанову ФІФА та покрити судові витрати клубу. "Гірники" також попросили відстрочити на 10 днів термін сплати судового збору CAS з огляду на те, що Національний банк України повинен надати спеціальний дозвіл для виплат за кордон.

Що казав Палкін

Джерело наводить слова Сергія Палкіна, він розповів про припинення перемовин з клубами щодо повноцінних трансферів гравців через 48 годин після набуття чинності правил ФІФА. Наприклад, це трапилось під час переговорів з Фулгемом, який планував заплатити за вінгера Манора Соломона 7,5 мільйонів євро, але відкликав пропозицію.

За словами Палкіна, президент ФІФА Джанні Інфантіно не відповів на жоден з особистих листів. При цьому пресслужба організації раніше повідомляла про консультації з ключовими українськими футбольними стейкхолдерами до винесення постанови.

Палкін зазначив, що Шахтар не зможе сплатити борги іншим європейським командам за попередні трансфери, якщо не буде спроможний продавати своїх футболістів.

Що відомо про ситуацію