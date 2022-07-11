Шахтар розпочав підготовку до нового сезону без Де Дзербі
11 липня 2022 , 18:45Читать новость на русском
Джерело:сайт Шахтаря
Донецький пізніше за Динамо розпочинає підготовку до нового футбольного сезону. "Гірники" проходять медогляд.
"Гірники" приступають до підготовки
11 липня частина футболістів пройшлись медогляд у столичній клініці мережі "Добробут". Серед цієї групи можна виділити Юхима Коноплю, Георгія Судакова та Віктора Корнієнка.
До теми Роберто Де Дзербі офіційно покинув тренерське крісло Шахтаря
Також перевірити своє здоров'я перед початком тренувального процесу пройшли Дмитро Капінус, Андрій Булеза та Мар’ян Фарина.
Футболісти пройшли медогляд / Фото Шахтаря
Інша частина гравців пройде медичне обстеження найближчим часом. Після чого команда приступить до тренувань на полі.
"Гірники" розпочинають підготовку до сезону / Фото Шахтаря
- Цікаво, що футболісти Шахтаря розпочнуть підготовку до сезону під керівництвом нового наставника. 11 липня "гірники" офіційно сповістили про відхід з тренерського містка Роберто Де Дзербі. Разом із ним команду покинув тренерський штаб.
- В італійського спеціаліста ще був один рік контракту, але сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Наступником Де Дзербі швидше за все стане нинішній наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевіч.