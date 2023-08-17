Шахтар може провернути сумнівний трансфер із газпромівського клубу, який "годує" Росію

Донецький Шахтар продовжує трансферну компанію. "Гірники" близькі до підписання лівого захисника сербської Црвени Звезди Іраклі Азарові, але тут виникає багато запитань.

Донецький клуб зацікавився ще один футболістом збірної Грузії. До цього запитань немає. Але є запитання до того, що цей легіонер виступає з сербський клуб, який спокійно продовжує грати проти російських суперників, а футболісти Црвени Звєзди носять на грудях назву пропагандистської компанії та спонсора їх клубу "Газпром".

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"Гірники" можуть нарватись на хейт фанатів

Очікується, що Шахтар викладе за Іраклі Азарові близько 3 мільйонів євро.

Не виключено, що гроші за ймовірний трансфер свого флангового оборонця можуть витратити на чергову поїздку у Росію, наприклад, на матч проти Зеніта, як це було 4 липня 2023 року. Тоді та зустріч закінчилась перемогою сербів 2:1.

Перемовини між Шахтарем та Црвеною Звєздою вже на фінальній стадії та близькі до успіху.

Відзначимо, що на правому фланзі оборони Шахтаря вже грає грузинський футболіст Гіоргі Гочолейшвілі.

У цій ситуації сербський клуб дуже грамотно показує себе на трансферному ринку. Клуб придбав Азарові у серпні 2022-го за 200 тисяч євро (із батумського Динамо), а продасть у донецький клуб за цілих 3 мільйони євро. За даними Transfermarkt, вартість Іраклі складає 1,5 мільйона євро.

У 21-річного лівого захисника є чинний контракт із сербами (до 30 червня 2026 року), але він не стане на заваді трансферу в український клуб.

Що відомо про футболіста із клубу-фаната Росії