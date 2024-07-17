Шахтар підписав новий контракт із ексфутболістом мадридського Реала

Донецький Шахтар продовжує готуватись до нового сезону. Попри це клуб думає про майбутнє команди, підписуючи із футболістами нові контракти.

16 липня донецький клуб повідомив про продовження контракту із 20-річним бразильським захисником Вінісіусом Тобіасом. Хоча у легіонера ще була угода до літа 2026-го року, але "гірники" вирішили зіграти на випередження, аби не втратити футболіста.

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Зберегли талановитого захисника

Новий контракт Тобіаса із Шахтарем розрахований до 30 червня 2029-го року.

Нагадаємо, що останні два роки Вінісіус грав в оренді у мадридському Реалі. Однак за стільки часу бразилець провів лише один матч за основну команду "вершкових", а переважно виступав за другу команду "Кастілью" (61 поєдинок). Також відіграв 5 зустрічей за Реал U-19 у Юнацькій лізі УЄФА.

"Королівський клуб" не став продовжувати контракт із футболістом, повернувши його чемпіону України. Тепер Тобіас готується до нового сезону разом із "гірниками" у Словенії.

У сезоні-2024/2025 Вінісіус може дебютувати у футболці донецького клубу.

Вінісіус Тобіас став футболістом Шахтаря взимку 2022-го року. Гравець перебрався із бразильського Інтернасьйоналя.

Відзначимо, що 17 липня Шахтар проведе свій черговий контрольний спаринг на закордонних зборах. Підопічні Пушича зіграють проти турецького Бешикташа. Початок зустрічі о 19:30 (за Києвом).