Вдале повернення Кащука: Шахтар перемагає у дебютному матчі з ван Леувеном в УПЛ

Донецька команда створила запас у першу годину матчу і спокійно довела гру до перемоги. Переможний гол за "гірників" забив Лассіна Траоре.

Металіст 1925 – Шахтар 1:2

Голи: Юсов, 56 – Матвієнко, 30, Траоре, 47.

Цими вихідними в УПЛ тривають матчі 1 туру, пише 24 канал. На суботу була винесена зустріч за участю чинного чемпіона Шахтаря, який стартував із гри проти Металіста 1925.

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Донеччани провели цікаве оновлення влітку. Ігора Йовічевіча на тренерській лаві змінив Патрік ван Леувен, а до клубу прибув десант з трьох південноамериканців – Невертон, Педріньо та Кастільо.

Кащук робить різницю

Крім того, Шахтар повернув з оренди вінгера Олексія Кащука, який вразив на молодіжному Євро-2023. Ексгравець Сабаха одразу потрапив в основу, а Криськів закрив в центрі поля позицію Судакова, який поки недоступний через апендицит.

При цьому ван Леувен вирішив виставити одразу двох форвардів – Траоре та Сікана. "Гірники" очікувано контролювали хід гри, але до перерви змогли забити лише один гол.

Доклався до нього власне Кащук, який з кутового точно подав на голову Матвієнку. Микола впритул розстріляв ворота Мозіля. Подвоїти рахунок Шахтар зміг одразу після перерви.

Під час метушні у майданчику Металіста 1925 швидше за всіх розібрався Траоре. Буркінієць підхопив м'яч та знайшов момент для ураження порожнього кута воріт.

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Металіста 1925 не вистачило для камбеку

Харків'яни вкрай рідко огризались, але один з випадів дозволив підопічним Едмара скоротити рахуноку. На подачу Бичека відгукнувся Русин. Але замість удару Ростислав прострілив вздовж лінії і новачок Юсов впритул розстріляв вже порожні ворота Різника.

Проте ресурсу для відновлення статусу-кво у Металіста 1925 не знайшлось. Натомість ван Леувен дозволив дебютувати Кастільо, Невертону та Педріньо. "Гірники" могли збільшити розрив у рахунку, але у підсумку задовольнились перемогою в один м'яч.

Таким чином, Шахтар доєднується до групи лідерів турнірної таблиці, де зараз перебувають ще і Полісся з Рухом. Наступну гру донеччани зіграють проти Вереса, тоді як на Металіст 1925 чекає виїзд до Олександрії.